Fünf Verdächtige nach Messerangriff überführt

Der brutale Überfall sorgte bereits am 17. Juni für Schlagzeilen, als zwei Männer einen Mann am Vorabend angegriffen und sein Geldbörsel geraubt haben sollen. Zwei Zeugen beobachteten den Vorfall aus nächster Nähe und wollten dem Opfer zur Hilfe eilen und die Täter an der Flucht hindern. Dabei wurde auch das mutige Duo laut Polizei ebenfalls durch Messerstiche verletzt.