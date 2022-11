Zwölf Raubüberfälle werden Jugend-Bande angelastet

Sechs der acht Burschen sind bereits vorbestraft - zwei sitzen sogar hinter Gittern, darunter ein erst 14-Jähriger. Die Straftaten sollen die Jung-Kriminellen in unterschiedlichen Konstellationen zwischen 30. April und 16. Oktober verübt haben. Die Tatorte sind meist in der Innenstadt zu finden, aber auch am Rupertikirtag oder der Dult schlugen sie zu. Die Opfer waren überwiegend gleichaltrige Schüler - mehrere werden vom Weißen Ring-Anwalt Stefan Rieder vertreten. Und die Beute? Oft nur Kleingeld oder Gegenstände wie Schuhe und Kopfhörer. Dafür drohen lange Haftstrafen.