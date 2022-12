RoLa 2021 nicht ausgelastet, Ukraine-Krieg bremst

Von Vollauslastung weit entfernt

2021 verzeichnete die RoLa mit 160.000 transportierten Lkw hingegen ein Rekordjahr. Von Vollauslastung war man damit aber noch weit entfernt: Mit Vorlauf sei man laut Gasser-Mair in der Lage, 400.000 Lkw pro Jahr durch Tirol zu transportieren, die RoLa war 2021 also nicht zur Hälfte ausgelastet. Wie stark einzelne Züge beladen sind, variiert, da man nicht immer warten kann, bis ein Transport voll ist. „Wir brauchen die Züge aus Wörgl irgendwann wieder am Brenner“, verdeutlicht der Sprecher. „Insofern kann es vorkommen, dass eine Richtung sehr gute Auslastung aufweist und die Gegenrichtung eher weniger gefragt ist.“