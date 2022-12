Bizarr! Coventry City aus eigenem Stadion verbannt

Was es nicht gibt: Der englische Fußball-Zweitligist Coventry City ist aus seinem Heimstadion verbannt worden! Wie der Klub am Montag mitteilte, habe man einen Räumungsbescheid von den neuen Stadion-Besitzern erhalten. Die Frasers Group fordert den Klub demnach dazu auf, zunächst einer neuen Lizenz zuzustimmen, bevor Coventry wieder in der Coventry-Building-Society-Arena spielen dürfe.