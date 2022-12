Ein liebenswerter Hochstapler als Musicalheld

Am Flughafen wirbelt es, FBI-Agenten stellen Frank Abagnale, den Meister aller Trickbetrüger. Bevor die Handschellen klicken, lässt Frank noch sein Leben Revue passieren – in einer Musicalshow, die keine Wünsche offen lässt: Die Premiere von „Catch me if you can“ im Musiktheater wurde mit Standing Ovations bejubelt.