Not und Tugend

Bei Aktien empfehlen sich jene Bereiche wie Energie, Öl, Gas, Minen, Rohstoffe und sogar Rüstung. Sektoren, die momentan von der Inflation profitieren. Bei Anleihen punkten Alternativen wie inflationsgeschützte Anleihen aufgrund der guten Verzinsung bei steigender Inflation oder kurzfristige US-Treasury-Bills aufgrund des stabilen US-Dollars. Bei Edelmetallen spielt Gold die Hauptrolle, auch Silber und Palladium sind in der Industrie sehr gefragt. Auf dem Immobiliensektor ist Landwirtschaft eine gute Alternative. Auf diese Weise könnten Sie Ihr Erspartes nicht nur behüten, sondern an der Krise auch noch profitieren. De facto aus der Not eine Tugend machen.