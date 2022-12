Ein Jahr Nehammer: Er ist ein „Ja, eh“-Kanzler

Und häufig wiegt dieses versteckte „Aber“ im „Ja, eh“ schwerer als das „Ja“. So auch bei Nehammer und der ÖVP. Die Kanzlerpartei ist in so gut wie allen Umfragen auf Platz 3 in der Wählergunst abgestürzt. Nehammer will es nicht gelingen, einen Schlussstrich unter die Ära Kurz zu ziehen. Wen wundert’s, wenn der diese Woche veröffentlichte Demokratie-Monitor historisch schlechte, besorgniserregende Tiefstwerte für das Vertrauen in die Regierung, aber auch in das Parlament meldet.