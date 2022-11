Nehammer: „Dieser Winter ist gesichert“

„Massives Sicherheitsrisiko in Europa“

In Sachen Asylkrise sieht der Regierungschef „die EU am Zug, endlich die Außengrenzen zu schließen“. Nehammer weiter: „Wir haben ein wirklich massives Sicherheitsrisiko in ganz Europa, wenn irreguläre Migranten unkontrolliert durch europäische Länder marschieren. Damit muss endlich Schluss sein, wir müssen den Asyltourismus stoppen.“