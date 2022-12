Vor Winter: Landecks Touristiker sind verzweifelt

Der Mitarbeitermangel in vielen Branchen ist hinlänglich bekannt. Dass der Hut allerdings dermaßen brennt, erleben die Touristiker gerade jetzt knapp vor der Wintersaison im Bezirk Landeck, dem tourismusintensivsten Bezirk in ganz Österreich. „Die Wintersaison ist sehr gut gebucht“, weiß WK-Bezirksleiter Otmar Ladner, „doch wir steuern auf ein Desaster zu.“ 1045 offene Stellen seien beim AMS gemeldet, dies sei mit Mitarbeitern aus dem Inland und der EU nicht zu stemmen. Es brauche dringend Nachschub aus Drittstaaten, also sogenannte Saisonniers.