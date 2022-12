US-Luftwaffe stellt Tarnkappenbomber B-21 vor

Dank modernster Technologie kaum zu orten

Austin lobte die Reichweite des B-21 - „kein anderer Langstreckenbomber kann mit seiner Effizienz mithalten“ - und seine Haltbarkeit und sagte, das Flugzeug sei „entworfen, um der am besten wartbare Bomber zu sein, der jemals gebaut wurde“. In die Entwicklung des Flugzeuges seien „fünfzig Jahre Fortschritt in der Low-Observable-Technologie eingeflossen“, erklärte er.„Selbst die ausgeklügeltesten Luftverteidigungssysteme werden Schwierigkeiten haben, die B-21 am Himmel zu erkennen“, zeigte sich der US-Verteidigungsminister zuversichtlich.