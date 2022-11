Kanzler Nehammer, gefangen auf dem Geisterschiff

Das Gebäude wankt, die Fassade ist kaputt, aber Schmid hat die ÖVP nicht zum Einsturz gebracht. Schmids Auftritt vor dem Untersuchungsausschuss im Parlament am vergangenen Donnerstag war ein abstoßendes Ereignis. Das lag nicht an Schmid. Das lag an den Beobachtern, die in der Stadt von Sigmund Freud das Unbewusste der Republik sichtbar macht: die Lust am Schmutz.