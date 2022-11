Ex-Kurz-Sprecher übernimmt ÖVP-Kommunikation

Paukenschlag in der ÖVP: Der Sprecher von Ex-Kanzler Sebastian Kurz, Gerald Fleischmann, übernimmt ab sofort die Kommunikation in der Volkspartei. Das gab die Partei am Mitwoch bekannt. Fleischmann wird von Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid in der ÖVP-Chat-Affäre belastet.