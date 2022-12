Tiroler Familienpass wird 2023 digitalisiert

Alle Gutscheine am Smartphone

Ab 2023 ist geplant, dass der Pass digital verfügbar wird: Alle Gutscheine und Vergünstigungen sollen dann am Smartphone abrufbar sein. Bisher kamen sie in einem Heft zu den Familien nach Hause. Für Generationenlandesrätin Astrid Mair ist das ein wichtiger Schritt: „Mit der Digitalisierung wollen wir den Tiroler Familien die Nutzung der zahlreichen Vergünstigungen erleichtern, sodass sämtliche Vorteile ohne zusätzlichen Aufwand in Anspruch genommen werden können.“