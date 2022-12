Eine dufte Unternehmerin mit dem richtigen Riecher

Wollten Sie in den 60 Jahren nicht einmal etwas anderes machen?

Nein. Ich war lange im Gremium für Drogerie- und Parfümeriewaren. Irgendwann wollte die Wirtschaftskammer mich zu Kommerzialrätin ernennen. Ich hätte auch Prüferin für Betriebe werden können. Das ist alles nichts für mich! Ich weiß, was ich will. Und bleibe daher in meinem Geschäft, so lange ich kann.