In Arbeitskluft von der „Ex“ zum neuen Arbeitgeber

Der eine strampelt gerade auf Mallorca, der andere in Südafrika – wie üblich zu dieser Jahreszeit schlägt es unsere Rad-Stars in deutlich wärmere Gefilde, wo sie sich für die ersten Team-Trainingslager fit halten. Anders wie in den letzten Jahren tun das Felix Großschartner aus Marchtrenk und Lukas Pöstlberger aus Schwanenstadt aber für neue World-Tour-Teams.