Keksgenuss ohne schlechtes Gewissen

Für ca. 24 Stück

½ Tasse Rapsöl (oder ein anderes geschmacksneutrales Öl)

½ Tasse Zucker

¼ Tasse Pflanzendrink (z. B. Haferdrink, alternativ geht auch Wasser).

1 Teelöffel Vanillearoma oder Vanillezucker

1 ⅔ Tassen Mehl

1 ¼ Tasse Maisstärke

1 Teelöffel Backpulver

½ Teelöffel Zimt bzw. weihnachtliche Gewürzmischung (Kardamom, Ingwer, Galgant etc.).

¼ Teelöffel Meersalz

1 ¼ Tasse gehackte Mandeln oder andere Nüsse (Walnüsse, Haselnüsse etc. auch geröstet)

1 Tasse rote Beeren - Marmelade (Himbeere, Johannisbeere, Preiselbeere etc.).

Zubereitung:

Backofen auf 180 Grad Ober/Unterhitze vorheizen. Zwei Backbleche mit Backpapier auslegen. In einer Schüssel Öl, Zucker, Pflanzendrink, Vanillearoma verrühren, bis sich die Zuckerkristalle fast vollständig aufgelöst haben. Mehl, Maisstärke, Backpulver, Gewürze und Salz hinein sieben. Alles zu einem sämigen, festen Teig verrühren. Wenn der Teig zu trocken erscheint, dann mehr Flüssigkeit hinzugeben. Die gehackten Nüsse in eine flache Schüssel geben. Dann jeweils etwa einen Esslöffel Teig zu einer Kugel formen und in den Nüssen wälzen. Die Kugeln mit ungefähr 2,5 Zentimetern Abstand auf dem Blech verteilen. Die Kugelform kann beibehalten werden oder man drückt sie zu Talern. Mit dem Kochlöffelstiel vorsichtig eine Mulde in die Mitte drücken. Ein Teelöffel Marmelade in die Mulde füllen. Die Cookies 16 bis 18 Minuten backen, bis die Marmelade trocken und das Cookie fest geworden ist. Nach dem Backen die Cookies circa 5 Minuten auf dem Blech ruhen lassen, dann vom Backpapier nehmen und gänzlich abkühlen lassen.