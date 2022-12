„Inflation“ gewann Wahl zum Wort des Jahres 2022

Organisiert wurde diese von der APA sowie einer Fachjury unter Leitung von Rudolf Muhr von der „Gesellschaft für Österreichisches Deutsch“ (GSÖD). Die Wahl war diesmal weniger durch originelle Ausdrücke gekennzeichnet, sondern vielmehr durch Themen, die die Bevölkerung bewegen. So landete das Wort „Inflation“ mit 3904 Stimmen auf dem ersten Platz. In der Begründung der Jury heißt es, dass die Preissteigerungen für die meisten Menschen ein neues und ungewohntes Phänomen seien, das durch die hohen Energiepreise und den Krieg in der Ukraine verursacht werde und den Lebensstandard vieler senke.