Wahl vertagt: Wirbel um FPÖ-Rechtsaußen-Mann Graf

Belakowitsch: „Linker Gesinnungsterror in Reinkultur“

Danach sah es am Mittwoch jedoch nicht aus: Vizeklubchefin Belakowitsch kritisierte in einer Aussendung, dass man der FPÖ das Recht auf Nominierung nehmen wolle - und empörte sich sowohl über „linken Gesinnungsterror in Reinkultur“ als auch darüber, dass die Grünen Graf als Rechtsextremen „verunglimpft“ hätten. Im Ausschuss erklärte sie, sie verstehe nicht, wo die Provokation liege.