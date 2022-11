Beim Überqueren von Zebrastreifen von Auto erfasst

Als der Schüler aus Klagenfurt am Mittwochnachmittag einen Zebrastreifen in der Fischlstraße mit seinem Skateboard überqueren wollte, wurde er plötzlich von einem Auto erfasst. Der 14-jährige Bursche wurde über die Motorhaube des Pkw geschleudert und blieb mit schweren Verletzungen am Boden liegen.