Friaul: Restaurant serviert Bärenfleisch

Bärenjagd in Italien streng verboten

Der Braunbär ist ein geschütztes Tier in den Alpen, dessen Jagd in Italien streng verboten ist. Insgesamt gibt es in Italien nur etwa 100 Bären. Anders ist die Lage in Slowenien: In den Wäldern jenseits der friaulischen Grenze leben etwa 450 Bären, Ergebnis eines gut organisierten Schutzprogramms, an dem Behörden, Umweltschutzorganisationen und Jäger beteiligt sind. Gerade wegen dieser höheren Zahl an Braunbären ist die Jagd in Slowenien erlaubt und geregelt. Zugelassene Fleischhauer dürfen Bärenfleisch dann auch verkaufen.