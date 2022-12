Polizei macht Jagd auf die „rollenden Bomben“

Wo sind die Fässer überhaupt?

Andere Gefahrguttransporter mussten da schon deutlich länger warten. Wie etwa der Lenker eines tschechischen Lkw. Er wusste nicht einmal, wo in dem bis zum Anschlag beladenen Anhänger die zwölf Gefahrgut-Fässer sind, die er laut Beförderungspapier an Bord hat. Das war aber nicht das einzige Problem: Fast die gesamte Ladung war nicht gesichert, die Spanngurte hingen lediglich lose herab. Eine erforderliche schriftliche Anweisung, wie im Falle eines Unfalls mit den geladenen Flüssigkeiten umzugehen ist, fehlte völlig. „Das wird einige Anzeigen gegen den Lenker und die Firma geben“, so Mirwald.