Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Andre Heller

In diesen hängte Heller eine 1990 in New York erworbene echte Porträtzeichnung Basquiats aus dem Jahr 1983 unter dem Titel „Untitled“. Das im Heller-Besitz befindliche Duo aus Grafik und Rahmen wurde schließlich 2017 von der angesehenen Wiener Galerie Wienerroither & Kohlbacher auf der New Yorker Kunstmesse Tefaf für zwei Millionen US-Dollar für die Zeichnung sowie drei Millionen US-Dollar für den gefälschten Rahmen angeboten. Ein Käufer fand sich damals nicht. „Ich hätte ihn auch nicht verkauft“, sagte Heller in einem „Falter“-Interview.