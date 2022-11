Justiz-Skandal: „Ein Freibrief für Tierquäler“

Die „Krone“-Leser erinnern sich an diesen Fall, der die Wogen der Empörung hochgehen ließ. In der Obersteiermark hatte ein Hund angeblich ein Kind gezwickt. In Folge verhängte der Vater, ein Jäger, gleich selbst die Todesstrafe über das Jungtier, ging mit ihm in den Wald - und erstach es.