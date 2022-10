Weil er zwickte: Jäger erstach seinen Hund aus Wut

Jäger erhob sich zum Richter und verhängte Todesstrafe

Was ihm vorgeworfen wird, macht fassungslos. Sein noch junger Hund soll sein Kind in den Oberschenkel gezwickt haben; gezwickt, wie auch die Polizei bestätigt, „es ist nichts Gröberes passiert“. Doch deswegen verhängte der Jäger als selbst ernannter Richter die Todesstrafe über den Vierbeiner. Lamb: „Er hat angegeben, ihn ein paar Stunden nach dem Vorfall in ein Waldstück gebracht und erstochen zu haben.“