„Aktive Politiker raus aus Aufsichtsräten“

Gesetz sieht Meldung „unverzüglich“ vor

„Unverzüglich nach Amtsantritt“ müssen also laut Gesetz unternehmerische Tätigkeiten an den Immunitäts- und Unvereinbarkeitsausschuss gemeldet werden. „Doch weder ist klar, ob diese Meldung ergangen ist, noch weiß man, wann dieser Ausschuss überhaupt tagen wird“, kritisiert Liste-Fritz-Klubobmann LA Markus Sint. Er ortet eine „lasche und laxe Haltung“ der ÖVP in diesen Fragen. „Als Allererstes sind sämtliche Aufsichtsratsmandate sofort zurückzulegen, dazu hatten die Regierungsmitglieder jetzt schon mehr als einen Monat Zeit“, betont Sint.