Ein putziger weihnachtlicher „Sister Act“

Gemeinsam mit 55 anderen Burschen und Mädchen aus ganz Österreich spielen sie beim Weihnachtsmusical „Betlehem“ mit. Am 8. Dezember etwa treten sie in Innsbruck auf, tags darauf in Graz und am 10. Dezember in der Arena Nova in Wr. Neustadt. Für die Kinder und Jugendlichen ist das Performen vor Publikum ein Riesenabenteuer - auch deshalb, weil an diesen Tagen meist in Turnsälen von Schulen übernachtet wird.