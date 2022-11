JLo: „Der größte Herzschmerz meines Lebens“

„Wahre Liebe existiert wirklich“

Auf den Tag genau zwanzig Jahre nach der Veröffentlichung ihres Albums „This Is Me ... Then“ hatte Lopez am Freitag ihr Nachfolgealbum „This Is Me ... Now“ angekündigt. „Wir haben mich in diesem Moment eingefangen, in dem ich mit der Liebe meines Lebens wiedervereint bin“, sagte sie nun.