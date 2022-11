„Die Ungarn sind den Steirern ewig dankbar“

An der Unglücksstelle lichtet sich der dichte Nebel just, als die Gedenktafel enthüllt wird. Obwohl nun wärmende Sonnenstrahlen zur Erde durchdringen, fröstelt es die Anwesenden. Der Gedanke, dass hier 18 junge Menschen ihr Leben ließen, lässt sie erschaudern. Es war der verhängnisvolle 24. Jänner 1999, als ein mit Schülern besetzter Reisebus aus Ungarn von der Straße abkam und sich neben einem Haus in Trahütten überschlug. Die Kinder waren auf dem Rückweg von einem Skiausflug.