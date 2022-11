Wenn Top-Sportlern plötzlich die Nerven versagen

Wenn Lionel Messi den wichtigen Elfmeter vergibt oder Basketball-Ass LeBron James im entscheidenden Moment einen Freiwurf nicht versenken kann, denkt sich der kritische Zuseher daheim auf der Couch: Wie können solche Ausnahmeathleten die vermeintlich einfachsten Übungen in ihrer Sportart so einfach vergeigen? Genau dieses Phänomen hat sich Julia Derkits (25), Studentin des Studiengangs Training & Sport an der Fachhochschule Wiener Neustadt, im Rahmen ihrer Master-Arbeit aus akademischer Sicht angesehen.