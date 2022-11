Genussbotschafter im Ötztal erhalten Zuwachs

„Macht Spaß, mit den Jungen zu arbeiten“

Auch auf Seite der beteiligten Produzenten genießt die Initiative einen hohen Stellenwert. „Uns macht es Spaß, mit den jungen Leuten zu arbeiten. Dadurch erhalten wir direkten Einblick in ihre Denkweise. Im Gegenzug sehen sie, wie wir unsere Produkte herstellen und welcher Aufwand damit einhergeht“, so Bertram Kuprian von der Dorfmetzgerei in Längenfeld. Er sieht die Zusammenarbeit als lohnenswerte Investition, denn der Nachwuchs von heute wächst in Zukunft in die Rolle als Führungskraft.