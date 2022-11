Bald Platz für 450 Flüchtlinge in Tirols Städten

„Nachdem die verfügbaren Flüchtlingsunterkünfte des Bundes restlos belegt bzw. teils sogar massiv überbelegt sind und der Bund unter anderem dem Land Tirol Personen zur Unterbringung zuteilt, setzt das Land Tirol gemeinsam mit der Stadt Innsbruck, der Stadt Kufstein und der Stadt Schwaz wesentliche Schritte, um zahlreiche geflüchtete Menschen vor der Obdachlosigkeit zu bewahren“, teilte das Land am Montag via Aussendung mit. Dementsprechend werden Wohncontainer sowohl in der Stadt Innsbruck (in Hötting-West an der Kranebitter Allee in unmittelbarer Nähe des dortigen Kreisverkehrs westlich vom Campus Technik der Uni Innsbruck) als auch in der Münchner Straße in Kufstein für die Unterbringung von Schutzsuchenden bereitgestellt.