Causa Gewalt: Anstieg bei unter 30-Jährigen

Derzeit ist, wie berichtet, die Initiative „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ hochaktuell, um das oft verborgene Problem zu thematisieren und das Bewusstsein dafür zu schärfen. Im Burgenland betreut der Verein Neustart pro Jahr 550 Beschuldigte in der Präventionsberatung nach einem Betretungs- und Annäherungsverbot, in der Bewährungshilfe oder im Rahmen des Tatausgleichs.