Geschenke für Hund und Katz zu Weihnachten

Brief ans Christkind

Mit dem heutigen ersten Adventsonntag wird ebenso im Sonnenhof die Vorweihnachtszeit eingeläutet. Das ganze Haus samt seiner vielen wohlbehüteten Tiere soll auf das bevorstehende besinnliche Fest eingestimmt werden. Jeder, der die Helfer bei ihrer schwierigen Arbeit kräftig unterstützen will, ist eingeladen, an der Aktion „Brief ans Christkind“ mitzumachen. „Wir wollen mit dieser Initiative den oft ausgesetzten oder vernachlässigten Tieren etwas Gutes tun und sie mit dem beschenken, was sie am liebsten haben, feinste Leckerbissen und spezielles Spielzeug“, erklärt Geschäftsführer Wolfgang Böck.