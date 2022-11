Stadt-Chef Preuner macht Druck für Kobenzl-Nutzung

Harald Preuner (ÖVP) nimmt nun das Ruder bei der Unterbringung von Flüchtlingen in die Hand. Eine Begehung der städtischen Baubehörde im ehemaligen Asylbewerber-Quartier Kobenzl am Gaisberg am Mittwoch lieferte dem Bürgermeister neue Argumente. Bei dem Termin, bei dem auch das Innenministerium und die Vermieterseite des ehemaligen Hotels dabei waren, wurde festgestellt, dass aus baubehördlicher Sicht nichts gegen eine Nutzung als Flüchtlings-Unterkunft spreche.