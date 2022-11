Person wurde auf Gleisen von Zug erfasst

Wie die Polizei bestätigt, wurde am Samstagvormittag in Vorarlberg eine Person von einem Zug erfasst. Der Vorfall hat sich in der Nähe des Bahnhofs Sulz zugetragen. Die Einsatzmannschaften sind vor Ort, um die notwendigen Maßnahmen zu setzen, heißt es vonseiten der Polizei. Zum Unfallhergang gibt es noch keine Details.