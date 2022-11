Sterbendes Kind lag in Linzer Klinik in Lärmhölle

Betriebsrat Helmut Freudenthaler hat das Video aus der Intensivstation gesehen und ist entsetzt: „Das aufgenommene Video zeigt ein im Sterben liegendes Kind, bei 80 Dezibel Baulärm und Bauschutt von der Decke. Das sterbende Kind hat den Lärm (wie jeder beim Einschlafen) wahrgenommen und musste immer wieder deswegen Medikamente verabreicht bekommen.“ Der Intensivpfleger, der dabei war, schreibt in einem Bericht an den Belegschaftsvertreter: „Das Kind ist leider noch am selben Tag in Anwesenheit seiner Eltern verstorben. Glücklicherweise hatten die Arbeiter in dieser Phase bereits Schluss. Nicht auszudenken, wenn Eltern bei ihrem sterbenden Kind auch noch die Bagger, Bohrhämmer und Schlagbohrmaschinen verkraften müssten.“