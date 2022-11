73-Jähriger vertreibt aggressive Messerverkäufer

Zahlreiche Delikte

Die drei Männer (21, 26 und 17) wurden zur Polizeiinspektion gebracht und zu weiteren Delikten wie Betrug, Sachwucher und Nötigung einvernommen. Eine Sicherheitsleistung, die Verkaufsware wie Messersets, Töpfe und Motorsägen wurden nach Rücksprache mit der BH Braunau sichergestellt. Die drei Männer stehen auch im Verdacht, dass sie erst am 22. November in Schlierbach einen 64-jährigen Mann in Schlierbach ähnliche bedroht und 600 Euro abgeknöpft haben.