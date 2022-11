Alles deutet in Hartberg auf Schopp-Comeback hin

Der alte, neue Hartberg-Trainer soll demnach Markus Schopp heißen. Der Coach, der Hartberg nach dem Aufstieg in die Bundesliga von 2018 bis 2021 über 108 Spiele mit einem Punkteschnitt von 1,32 erfolgreich trainiert, 2020 sogar in die Qualifikation für die Europa League geführt hatte, war von Anfang an Favorit Nummer eins auf die Nachfolge von Klaus Schmidt, hätte dem Vernehmen nach schon früher die Rolle übernehmen können. Dass Schopp ein Comeback reizen würde und er wieder großen Hunger auf den Trainerjob hat, bestätigte er ja bereits vor einigen Tagen in der „Krone“.