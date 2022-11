Land Tirol übernimmt Vorsitz der AG Brennerbahn

Das Bundesland Tirol hat am Donnerstag den Vorsitz der Aktionsgemeinschaft Brennerbahn (AGB) von Südtirol übernommen. Im Fokus steht laut Verkehrslandesrat René Zumtobel (SPÖ) die „Stärkung grenzüberschreitender regionaler Güterschienenverkehre“, sagte er am Abend in einer Aussendung. Es gebe hier zahlreiche Projekte.