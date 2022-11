Der Klimaschutz macht im Burgenland Schule

Über die Plattform können digital aufbereitete Themen in Form von Kurzvideos, Grafiken und Texten von den Schülern ganz unkompliziert abgerufen werden. Das Projekt ist bereits in allen burgenländischen Schulen ab der 5. Schulstufe angelaufen, so auch im Theresianum in Eisenstadt. Verschiedene Challenges etwa zum Thema „Müll“, „alternative Energie“ und „CO2-Sparen“ werden dort von den Lehrern mit den Schülern erarbeitet.