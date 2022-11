Ein Viertel fürchtet heuer Blackout in Österreich

Ein Viertel der Menschen in Österreich rechnet laut einer neuen Umfrage damit, dass es noch heuer zu einem Blackout - einem anhaltenden Stromausfall - kommen könnte. 63 Prozent halten dies generell für ein realistisches Szenario. 54 Prozent gaben zudem an, dass in ihrem Haushalt bereits Vorsorgemaßnahmen getroffen wurden. Doch nicht einmal knapp die Hälfte würde im Ernstfall Nachbarschaftshilfe leisten. 68 Prozent der Befragten orten in diesem Zusammenhang viele Fake News.