Vermehrt Mini-Blackouts: Sorge vor dem Winter

Schon wieder saßen Wiener im Dunkeln. Dieses Mal brach das Stromnetz in Döbling zusammen. Immer öfter geht das Licht in Teilen Wiens aus, zuletzt am Freitag im 19. Bezirk. Im Sommer gab es bereits mehrere Mini-Blackouts. Wie wird das erst in den Wintermonaten werden, wenn das Stromnetz dann noch mehr belastet wird?