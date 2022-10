COFAG: „Arbeiten sehr wohl effizient“

Mehr als 1,3 Millionen Zuschussanträge wurden bearbeitet

Diesen Vorwurf will die Agentur so nicht stehen lassen: Bundesweit habe man bis zum 11. Oktober bereits mehr als 1,3 Millionen Zuschussanträge mit einem Gesamtvolumen von 14 Milliarden Euro an rund 235.000 heimische Betriebe ausbezahlt, betont die Geschäftsführung gegenüber der „Krone“.