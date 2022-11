Gewaltige Pechsträhne für Wälder Bauern

Nächtliche Klingel- und Schmieraktion

Alleingelassen mit seinem Liebeskummer und einem Haufen Arbeit im Stall erfährt er zu allem Unglück auch noch, dass sich seine Ex mit anderen Burschen eine gute Zeit macht. In seinem Frust schreibt er mehrere anonyme Briefe an die Verflossene. Manche gibt er bei der Post auf, andere deponiert er am Auto der 18-Jährigen. Sinngemäßer Inhalt: „Er“ solle die Finger von ihr lassen, da es ansonsten Saures gebe. Als die Frau den Landwirt daraufhin verdächtigt, der Verfasser der Nachrichten zu sein, streitet dieser ab. Und so fällt der Verdacht auf die vermeintlich anderen „Nebenbuhler“. Die Frau erstattet daraufhin Anzeige.