Audi brannte auf Rheintalautobahn lichterloh

Am Montagnachmittag musste die Feuerwehr auf die Rheintalautobahn ausrücken. Dort stand zwischen Koblach und Rankweil in Fahrtrichtung Arlberg ein Auto in Flammen. Die Feuerwehr Götzis rückte mit mehreren Fahrzeugen an und konnte den Wagen glücklicherweise mit dem Hochdruckschlauch schnell löschen.