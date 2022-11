Biden: „Coach, wechsle mich ein. Ich bin bereit.“

Am Montag bestreitet die Fußball-Nationalmannschaft der USA ihr erstes Spiel der WM in Katar. Gegen Wales sollen drei Punkte her, von Präsident Joe Biden bekamen die Spieler eine Motivationsrede zu hören. Im Notfall wäre der 80-Jährige gar bereit, selbst auf dem Rasen zu stehen, scherzte er.