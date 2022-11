17-Jähriger wollte Freunden imponieren: Unfall

Der 17-Jährige aus dem Bezirk Spittal an der Drau raste noch dazu mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Motorfahrrad auf einem Güterweg in Oberdrauburg dahin. Als er bremsen wollte, kam er mit seinem Fahrzeug ins Schleudern und prallte gegen eine 16-Jährige aus dem Bezirk Spittal an der Drau. Das Mädchen wurde zu Boden geschleudert und schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber C11 ins Klinikum Klagenfurt geflogen werden.