Ein Hauch von NHL für die Eisbullen

„Mitten in Play-off-Serie“

Matt McIlvane sieht bei diesem Programm – mit dem Königsliga-Highlight gegen Rögle – auch die gewaltige mentale Anforderung an seine Truppe. „Das spielt in unseren Gedankengängen schon länger eine Rolle. Wir befinden uns gerade mitten in einer Play-off-Serie“, zeichnet der Bulls-Trainer ein spezielles Szenario. In dem Lewington keine Rolle mehr spielt: Der Defender fällt verletzt mindestens eine Woche aus! Gut möglich, dass heute dennoch Stützen geschont werden. Ins Tor kehrt Tolvanen zurück.