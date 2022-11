3:1! Famose Eisbullen setzten Titelträger matt

Auf die Eisbullen ist in der Champions Hockey League (CHL) einfach Verlass. Die McIlvane-Truppe zog auch im Achtelfinal-Hinspiel gegen Titelverteidiger Rögle alle Register, stellte die Schweden mit ihrem österreichischen Legionär Marco Kasper vor große Probleme. Sehr kompakt, voll konzentriert, konsequent am Mann und in der Defensive: Der Eishockeyliga-Meister brauchte nur ein paar Minuten, um auf voller Betriebstemperatur zu sein.