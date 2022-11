Halbes Dutzend für das Schlusslicht

Trotz vier Eisbullen-Strafen klingelte es im Mitteldrittel nur im Tor des Schlusslichts. Nach Meyer, der erstmals für Salzburg traf, und Kapitän Raffl trugen sich da Paul Huber, Schneider und Baltram in die Schützenliste ein. Mit 5:1 ging es in den Schlussabschnitt, in dem Mario Huber noch nachlegte, damit ein sechster Eisbulle netzte.